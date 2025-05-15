Trabzonspor'da Fatih Tekke yıldız ismin biletini kesti: Galatasaray maçının bedeli ağır oldu!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Galatasaray maçı sonrasında Denis Draguş için ayrılık kararı geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Denis Draguş'u sezon sonundan 'gönderilecekler' listesinin başına yazdı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Denis Draguş ile ilgili kararını Galatasaray maçıyla birlikte netleştirdi. Fatih Tekke, Trabzonspor formasıyla bekleneni veremeyen Denis Draguş'un gelecek transfer döneminde gönderilmesini istedi.
Trabzonspor'da Fatih Tekke tarafından gelecek sezon planları yapılırken, Galatasaray maçında da bazı isimlerle ilgili flaş kararlar alındı! Kupa finalindeki Galatasaray maçında önemli bir pozisyona giren ama boş kaleye gol atamayan Denis Draguş, an itibarıyla Fatih Tekke tarafından gözden çıkarıldı. Genç hoca; Denis Draguş'un performansından genel olarak memnun olmazken, gelecek sezon için nihai kararı da vermiş oldu.
Trabzonspor'a 2024 yazında transfer olan Denis Draguş, Karadeniz ekibinde beklentileri karşılayamadı. Halihazırda Trabzonspor ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Denis Draguş, gelecek yaz döneminde Trabzonspor'dan ayrılacak. Bu sezon bordo mavili formayla 25 maça çıkan Rumen forvet, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Trabzonspor'da Fatih Tekke tarafından üstü çizilen Denis Draguş'un, gelecek yaz dönemiyle birlikte ülkesine dönmesi bekleniyor. Trabzonspor'un transferi için 1.7 milyon Euro bonservis ödediği Draguş, 2 milyon Euro civarlarında bir bedelle Türkiye'den ayrılacak.