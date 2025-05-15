Trabzonspor'da Fatih Tekke yıldız ismin biletini kesti: Galatasaray maçının bedeli ağır oldu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Denis Draguş ile ilgili kararını Galatasaray maçıyla birlikte netleştirdi. Fatih Tekke, Trabzonspor formasıyla bekleneni veremeyen Denis Draguş'un gelecek transfer döneminde gönderilmesini istedi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN DENIS DRAGUŞ'A VETO

Trabzonspor'da Fatih Tekke tarafından gelecek sezon planları yapılırken, Galatasaray maçında da bazı isimlerle ilgili flaş kararlar alındı! Kupa finalindeki Galatasaray maçında önemli bir pozisyona giren ama boş kaleye gol atamayan Denis Draguş, an itibarıyla Fatih Tekke tarafından gözden çıkarıldı. Genç hoca; Denis Draguş'un performansından genel olarak memnun olmazken, gelecek sezon için nihai kararı da vermiş oldu.

DENIS DRAGUŞ TRABZONSPOR'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Trabzonspor'a 2024 yazında transfer olan Denis Draguş, Karadeniz ekibinde beklentileri karşılayamadı. Halihazırda Trabzonspor ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Denis Draguş, gelecek yaz döneminde Trabzonspor'dan ayrılacak. Bu sezon bordo mavili formayla 25 maça çıkan Rumen forvet, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE TARAFINDAN BİLETİ KESİLEN DENIS DRAGUŞ'UN ÜLKESİNE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Trabzonspor'da Fatih Tekke tarafından üstü çizilen Denis Draguş'un, gelecek yaz dönemiyle birlikte ülkesine dönmesi bekleniyor. Trabzonspor'un transferi için 1.7 milyon Euro bonservis ödediği Draguş, 2 milyon Euro civarlarında bir bedelle Türkiye'den ayrılacak.