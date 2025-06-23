Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transfer itirafı:

Başkan Ertuğrul Doğan'dan, Trabzonspor'un planlamalarına dair bilgilendirme geldi. Trabzonspor'un transfer hamlelerini açıklayan Ertuğrul Doğan, mali süreçlere ayrıca dikkat çekti.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TRABZONSPOR'UN TRANSFER KRİTİKLERİ

"Şu anda Fransa’dayım, uğraşıyorum. Boga ve Wooh ilgilendiğimiz oyuncular. Wooh transferinde sona geldik, yakın zamanda gelişme olur. Boga için 15 milyon Euro üzerinde beklenti var. Teklif verdik, beklemeye geçtik. Ayrıca Uğurcan Çakır’a yurt dışından bir talep gelirse şahsen yardımcı olacağımın sözünü verdim. Uğurcan Çakır çıkıp, ‘Ben Trabzonspor’dan ayrılmak istiyorum.’ demediği sürece, kaptanımızın takımda kalarak devam etmesini canı gönülden istiyorum. Zaten Uğurcan’dan da ayrılık ile alakalı bir talep yok. Dolayısıyla böyle bir durum yok."

BAŞKANDAN PAUL ONUACHU İTİRAFI

"Kulübünün bitmek bilmeyen istekleri var. Sürekli yönetici değişiklikleri var. Piyasada konuşulan rakamları vermeyiz. Geçen sezonki talepleri 15 milyon Euroydu. Bu rakamları Trabzonspor olarak vermedik. Bu sezon ise 8-9-10 milyon rakamlarına anlaşıldığına dair konuşuluyor. Böyle bir şey yok. Trabzonspor’un bu şekilde verilecek bir parası yok. Yaptığımız teklif bonuslarla beraber 5.5-6 Milyon Euro, fazlası değil. Görüşmeler sürüyor."