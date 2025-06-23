Arda Turan telefon açtı: Milli yıldız için transfer görüşmeleri başladı!

Arda Turan ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, telefonda transfer görüşmesi yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arda Turan, Ertuğrul Doğan'a Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır için beklentilerini sordu.

Arda Turan'dan Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Telefon ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la iletişim kuran Arda Turan, Uğurcan Çakır'ı Shaktar Donetsk'e transfer etmek istediğini belirtti ve şartları sordu.

ARDA TURAN'DAN SHAKTAR DONETSK'E TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR TRANFSERİ

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk'in Uğurcan Çakır ısrarı devam ediyor. Halihazırda Arda Turan'ın da sürpriz transfer için devreye girdiği süreçte, kulüpler arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve Ertuğrul Doğan'dan maliyet bilgisi alındı. Esasen ise Uğurcan Çakır'ın; Trabzonspor sonrasında Avrupa'da oynamasına olumlu yaklaşan başkan Ertuğrul Doğan, Karadeniz ekibi adına mali anlamda iyi bir anlaşma olduktan sonra Uğurcan Çakır'ın önünü açacaklarını belirtti.

ARDA TURAN'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 43 maçta mücadele eden Uğurcan Çakır, toplam 52 gol yemiş ve 18 maçta ise skor tabelasının değişmesini engellemişti.