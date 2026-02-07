Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u 3-0 ile geçti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Karadeniz derbisi sonrasında kötü haberi verdi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE KÖTÜ HABER!

"Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor. Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız. Oleksandr Zubkov’un durumu çok net değil, umarım yetişir. Öncelikli bilgim Fenerbahçe maçına yetişmeyeceği yönünde."