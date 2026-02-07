Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan taraftar vurgusu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Samsunspor'u 3-0 ile geçti. Trabzonsporlu futbolculardan Paul Onuachu ve Mustafa Eskihellaç, kritik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan taraftar vurgusu!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 22:43

'da galibiyet röportajları geldi. Karadeniz devinin yıldızlarından , müsabasının ardından taraftarları ön plana çıkardı.

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan taraftar vurgusu!

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'DAN TARAFTAR VURGUSU!

"Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık. Takımımızın, oyuncularımızın kalitesine çok inanıyorum. Olaylardan sonra değil olaylar sırasında konuşmayı tercih ederim. Sahada da arkadaşlarıma, onların kalitelerine ne kadar inandığımı söyledim. Taraftarlarımız bugün harikaydı. O kadar uzun yoldan bizi desteklemeye geldiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Trabzonspor gibi bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük bir gurur."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan taraftar vurgusu!

MUSTAFA ESKİHELLAÇ, TRABZONSPOR'DAKİ SÜREÇLERİ ANLATTI

"Güzel bir maç oldu içeriden görebildiğim kadarıyla. Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası da zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Maçın başında 5-10 dakika sanki zorlandık gibi gözüktü ama önemli olan buralardan çıkmak. İyi çıktığınız zaman, biz iyi olduğumuz zaman rakiplerimiz zorlanıyor karşımızda. Net bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok keyif alarak çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Hedefimiz daha da güçlü, kaliteli ve başarılı bir takım olmak. Bu güzel camiayı mutlu etmek istiyoruz. Bu takımda sahada bulunmak zaten çok keyifli. Benim futbola başladığım mevki sol açık. Ben hücum oyuncusuydum. Sağ bek oynadım, sol bek oynadım ama hücumda oynamak daha keyifli. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR PAUL ONUACHU'YU NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Bordo mavililer, 5.67 milyon Euro karşılığında Southampton ile anlaşmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'un takım otobüsüne Samsun'da taşlı saldırı!
Trabzonspor Karadeniz derbisini kazandı: Samsunspor deplasmanında altın değerinde 3 puan!
ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#samsunspor
#taraftar
#paul onuachu
#Mustafa Eskihellaç
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.