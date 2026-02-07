Trabzonspor'da galibiyet röportajları geldi. Karadeniz devinin yıldızlarından Paul Onuachu, Samsunspor müsabasının ardından taraftarları ön plana çıkardı.

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'DAN TARAFTAR VURGUSU!

"Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık. Takımımızın, oyuncularımızın kalitesine çok inanıyorum. Olaylardan sonra değil olaylar sırasında konuşmayı tercih ederim. Sahada da arkadaşlarıma, onların kalitelerine ne kadar inandığımı söyledim. Taraftarlarımız bugün harikaydı. O kadar uzun yoldan bizi desteklemeye geldiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Trabzonspor gibi bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük bir gurur."

MUSTAFA ESKİHELLAÇ, TRABZONSPOR'DAKİ SÜREÇLERİ ANLATTI

"Güzel bir maç oldu içeriden görebildiğim kadarıyla. Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası da zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Maçın başında 5-10 dakika sanki zorlandık gibi gözüktü ama önemli olan buralardan çıkmak. İyi çıktığınız zaman, biz iyi olduğumuz zaman rakiplerimiz zorlanıyor karşımızda. Net bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok keyif alarak çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Hedefimiz daha da güçlü, kaliteli ve başarılı bir takım olmak. Bu güzel camiayı mutlu etmek istiyoruz. Bu takımda sahada bulunmak zaten çok keyifli. Benim futbola başladığım mevki sol açık. Ben hücum oyuncusuydum. Sağ bek oynadım, sol bek oynadım ama hücumda oynamak daha keyifli. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım."