Editor
 | Murat Makas

Trabzonspor'da Paul Onuachu depremi: Kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Onuachu'nun Alanyaspor kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

'da sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Trabzonspor konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarıldı.
Paul Onuachu, antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hissetti.
İlk değerlendirmede kas yaralanması düşünüldü.
Oyuncunun tedavisine sağlık ekibince başlandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Paul Onuachu depremi: Kadrodan çıkarıldı

Beşir, “Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi."

