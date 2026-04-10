Trabzonspor'da Paul Onuachu depremi: Kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Trabzonspor konuya ilişkin açıklama yaptı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, “Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi."