UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı ve Konferans Ligi'nde puanını 9'a yükseltti.

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Reis, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Oyuna başlangıçlarının iyi olmadığını belirten Reis, şöyle devam etti:

"Fiziksel, ikili mücadelenin olacağını ifade etmiştik. Şanssız da bir gol yedik. Ama ikinci yarı çıkmadan önce oyuncularımızla yaptığımız konuşmada devre arasında onlara inanmamız gerektiğini, bunu çevirebileceğimizi söyledim. Aslında ikinci yarının geneline bakınca 3-4 tane de çok iyi gol pozisyonu yakaladığımızı söyleyebiliriz. İlk yarıda da aslında çok iyi bir tane bir gol fırsatımız vardı. Genelde son dakika golüyle kazanılan galibiyetler sonrası şanslı olunduğu düşünülebilir. Ama bizim adımıza durum böyle değil diye düşünüyorum. Çünkü 60-65 sonrasında daha güçlü kaldığımızı, daha güçlü olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum."

"İyi bir tutum, iyi bir davranış gösterdik." diyen Thomas Reis, "Bizim adımıza şu an yapmamız gereken şey bir sonraki zor maçımız, pazartesi günü oynayacağımız zor maçımıza hazırlanmak. Şu an önce dinleneceğiz. Ondan sonra yüzümüzde bir gülümsemeyle birlikte ve 3 puanla birlikte evimize döneceğiz." şeklinde konuştu.

Alman teknik adam, sakat futbolcuların Göztepe maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili olarak ise, "Aslında ben son maçın ardından sakat oyuncuların iki maçta da oynamayacağını söylemiştim. Dolayısıyla Göztepe maçında da oynamayacaklar. Ama Avrupa maçlarında statü gereği oynatamadığımız hücum oyuncularımızı o maçta oynatabileceğiz. Ayrıca bu maçta benim tercihen kadroya almadığım ve dinlendirdiğim Savic ve Muçi de o karşılaşmada forma giyebilecek. Bazen oyuncuları dinlendirmek gerekir. Korumak gerekir." dedi.