Trabzonspor'da sakatlık krizi! Konyaspor maçında 5 futbolcu olmayacak

Trabzonspor'da Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan; sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacaklar. Trabzonspor'da sağlık kurulu başkanı sürece dair açıklama yaptı.

Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlıklarla ilgili açıklamada bulundu. Beşir; Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın tedavilerine devam edildiğini ifade etti.

KADRODA YOKLAR

Karadeniz ekibinden, “Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” metni paylaşıldı.