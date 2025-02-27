Anastasios Bakasetas resmen geri dönüyor! Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten onay çıktı

Anastasios Bakasetas, Şenol Güneş'in de onayıyla yeniden Trabzonspor yolunda. 22 Ocak 2024'te Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, geri dönmek istediğini iletti ve Şenol Güneş'in de oyuncuya bir şans daha vermek istemesi üzerine süreç resmen başladı.

ANASTASIOS BAKASETAS TRABZONSPOR'A GERİ DÖNÜYOR, ŞENOL GÜNEŞ'TEN ONAY ÇIKTI

Trabzonspor'dan ülkesinin takımı Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, Yunanistan'daki süreçten aradığını bulamadı ve geri dönmek istediğine dair iletişime geçti! Karadeniz ekibindeki etkileyici performansıyla Trabzonsporlu taraftarların gönlünde yer edinen 10 numara, Şenol Güneş'in de onayıyla önümüzdeki yaz yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Trabzonspor'un Şenol hocayla yeni bir proje dönemini başlattığı süreçte, Yunan hücumcunun çok faydalı olacağı ve kadronun yetenek potansiyelini yukarı çekeceği düşünülüyor.

PERFORMANS BİLGİSİ

Bir süredir sakat olan ve yakında yeniden sahalara dönmeyi planlayan Bakasetas, bu sezon özelinde Panathinaikos ile 38 maça çıktı ve 4 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

1 MİLYON EURO

Yunan ekibine 1 milyon Euroya gönderilen Bakasetas'ın, 2027 yazına kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan yetenekli futbolcunun, kiralık olarak ya da düşük bir bedelle transfer edilmesi söz konusu.