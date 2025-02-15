Trabzonspor'da Simon Banza transferi! Bonservisi için görüşmeler başladı

Trabzonspor yönetimi, performansından memnun olduğu Simon Banza için transfer girişiminde bulundu.

BONSERVİSİ İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

2 milyon Euro bedelle sezon başında Karadeniz ekibine kiralık olarak katılan Banza, performansıyla yönetimden tam not aldı. Portekiz basınının duyurduğu habere göre golcü oyuncu için bonservis görüşmeleri başladı.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Banza için iki ekibin ne kadara anlaşacağı merak konusu olmuş durumda. Trabzonspor ile bu sezon 22 maça çıkan hücumcu, 14 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.