Trabzonspor'da Trezeguet'in Al Ahly'e transferi tamamlandı!

27 Ocak 2025 23:34 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 23:51

Trabzonspor forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet, Al Ahly'e transfer oldu.

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da Mısırlı kanat futbolcusu Trezeguet ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, Mısır temsilcisi Al Ahly ile transfer için anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Al Ahly'nin bu transfer için Trabzonspor'a 1 milyon 600 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Mısırlı futbolcunun 100 bin euroluk alacağından feragat ettiği aktarıldı.

ANLAŞMA GELECEK SEZON BAŞI YAPILACAK

Trezeguet'in gelecek sezon başından itibaren Al Ahly'de forma giyeceği açıklandı.

Trezeguet, sezon başında Katar ekibi Al Rayyan'a kiralanmıştı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Al Rayyan'da forma giyecek.