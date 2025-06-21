Trabzonspor'da yıldız golcü transferi: Fatih Tekke'den Süper Lig'de sürpriz hamle!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yıldız golcü alternatifi Romulo oldu. Halihazırda Trabzonspor Paul Onuachu için görüşmeler yürütürken, Fatih Tekke'den ise geniş kadro amacıyla Göztepeli Romulo transferine onay çıktı.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'unda Romulo transferi gündeme geldi. Paul Onuachu için görüşmeler yürüten Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin de onayıyla Göztepeli Romulo'yu da transfer listesine aldı.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN YILDIZ GOLCÜ TRANSFERİ

Trabzonspor'da Paul Onuachu transferi haricinde Romulo gündemi başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Simon Banza'nın ayrılık sürecinde Paul Onuachu haricinde Romulo'ya da onay verdi. Göztepe'nin ciddi bir bonservisle transferine sıcak baktığı Romulo'da, fırsat denilebilecek bir gelişme olursa Trabzonspor da vites arttırmayı planlıyor. Esasen ise Karadeniz ekibi, Romulo ve Paul Onuachu ile birlikte geniş kadroda üst düzey bir hücum hattı kurmayı planlıyor.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDEKİ ROMULO'NUN GÖZTEPE PERFORMANSI

Göztepe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'dan pek çok talibi olan Romulo, geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisiyle 33 maça çıkmış ve 17 gol ile 10 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.