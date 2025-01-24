Trabzonspor'dan ayrılan Enis Bardhi'nin yeni takımı belli oldu

24 Ocak 2025 16:49 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:02

Trabzonspor ile yolları ayrılan Enis Bardhi'nin yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki Makedon futbolcu Süper Lig ekibine imzayı attı.

Trabzonspor​ ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Enis BardhiTürkiye​'de kaldı. Kuzey Makedonyalı oyuncu Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor​'la sözleşme imzaladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Bodrum FK, Okita transferinin ardından Bardhi’yi de renklerine bağladı.

2022 yılında transfer olduğu Trabzonspor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Bardhi, bordo-mavili formayla 73'ü Süper Lig olmak üzere toplam 97 karşılaşmada 14 gol, 7 asist yaptı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Bardhi, yeşil-beyazlı ekipte 10 numaralı formayı giyecek.

ASBAŞKANDAN YENİ TRANSFER MÜJDESİ

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, taraftarlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Sizler bu takımın itici gücüsünüz, en büyük motivasyon kaynağımızsınız. Enis Bardhi gibi önemli bir oyuncuyu sizlerin desteğiyle aramıza kattık. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden bir ekip kurmak için çalışıyoruz ve kısa süre içinde 2-3 transfer daha açıklayacağız.

"BODRUMSPOR ÇOK ÖZEL ŞEYLER BAŞARACAK"

Ancak sadece saha içi değil, saha dışı mücadelede de adil bir ortam istiyoruz. Hakem kararlarının adaletli olduğu bir ligde, birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Sizlerle birlikte bu takım çok özel şeyler başaracak."