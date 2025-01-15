Trabzonspor'dan Enis Bardhi açıklaması! Yollar ayrıldı

15 Ocak 2025 15:54 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:24

Son dakika haberi: Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Bardhi'ye herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

Süper Lig'de istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavili kulüp, futbolcusu Enis Bardhi ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdi. Yapılan açıklamada, Karadeniz ekibinin oyuncuya herhangi bir tazminat ödemeyeceği belirtildi.

FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK!

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir"