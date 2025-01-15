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Trabzonspor'dan Enis Bardhi açıklaması! Yollar ayrıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ocak 2025 15:54 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:24
Trabzonspor&#039;dan Enis Bardhi açıklaması! Yollar ayrıldı

Son dakika haberi: Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Bardhi'ye herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

Süper Lig'de istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavili kulüp, futbolcusu Enis Bardhi ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdi. Yapılan açıklamada, Karadeniz ekibinin oyuncuya herhangi bir tazminat ödemeyeceği belirtildi.

Trabzonspor'dan Enis Bardhi açıklaması! Yollar ayrıldı - 1. Resim

FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK!

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir"

Kaynak: tgrthaber.com

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