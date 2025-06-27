Trabzonspor'dan dev transfer: Paul Onuachu ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor, eski futbolcusu Paul Onuachu'yu transfer etti. Bordo mavililer, 2,01'lik dev forvet ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı.
İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Southampton'da Paul Onuachu ile yollar ayrılıyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcü, bir sezonluk aradan sonra tekrar Süper Lig'e dönüyor.
Trabzonspor, eski futbolcusu Paul Onuachu ve kulübü Southampton'la her konuda anlaşma sağladı. Nijeryalı forvetin pazartesi günü transferi tamamlamak için özel uçakla Trabzon'a geleceği öğrenildi.
Premier Lig'de geçen sezon Southampton formasıyla 28 maça çıkan Onuachu, yalnızca 4 gol ve 1 asist kaydetti.
Deneyimli forvet, 2023-24 sezonunda Trabzonspor formasıyla süre aldığı 25 maçta ise 17 kez ağları havalandırırken 4 asist yapmıştı.