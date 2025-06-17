Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret

Trabzonspor tarafından Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı mesajlar verilmeye devam ediliyor. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi ziyaret etti.

Trabzonspor'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamada; Gözde Atasoy ile Trabzonspor'un forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel'in, Yasemin Minguzzi ile bir araya geldikleri ve çiçek takdim ettikleri bildirildi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1934615719209054629

TRABZONSPOR MATTIA AHMET MINGUZZI DAVASININ TAKİPÇİSİ OLACAK

Trabzonspor'dan yaşananlara dair açıklama geldi ve "Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin yakından izleyicisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." ifadeleri kullanıldı.