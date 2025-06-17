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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret

Trabzonspor tarafından Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı mesajlar verilmeye devam ediliyor. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi ziyaret etti.

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Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 00:17

Trabzonspor'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamada; Gözde Atasoy ile Trabzonspor'un forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel'in, Yasemin Minguzzi ile bir araya geldikleri ve çiçek takdim ettikleri bildirildi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1934615719209054629

TRABZONSPOR MATTIA AHMET MINGUZZI DAVASININ TAKİPÇİSİ OLACAK

Trabzonspor'dan yaşananlara dair açıklama geldi ve "Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin yakından izleyicisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret

Sıkça Sorulan Sorular

MATTIA AHMET MINGUZZI OLAYI NEDİR?
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş ve süreç davaya taşınmıştı.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#Mattia Ahmet Minguzzi
#Yasemin Minguzzi
#Mattia Ahmet Minguzzi Davası
#Spor
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