Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den sürpriz ayrılık: Trabzonspor'da yıldız ismin transferine izin çıktı!

Trabzonspor'da Şenol Güneş ve Fatih Tekke zirvesinden Muhammed Cham için ayrılık kararı çıktı. Trabzonspor için kadro planlamaları yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke, Muhammed Cham'ı transfer listesine koydu.

Trabzonspor'da Şenol Güneş ve Fatih Tekke tarafından Muhammed Cham için nihai karar verildi. Trabzonspor formasıyla inişli çıkışlı performanslar gösteren Muhammed Cham, Şenol Güneş ve Fatih Tekke'nin hemfikir olmasıyla birlikte transfer pazarına sunuldu.

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TEKKE İÇİN MUHAMMED CHAM AYRILIĞI

Trabzonspor'da Şenol Güneş döneminden bu yana tartışma konusu olan Muhammed Cham, Fatih Tekke'den de geçer not alamadı. Muhammed Cham konusunu özel bir görüşmeyle netleştiren Şenol Güneş ve Fatih Tekke, 24 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi. Halihazırda talipleri de olan Muhammed Cham, geçen yaz Clermont'tan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilmiş ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TEKKE İÇİN YETENEK TEK BAŞINA YETERLİ OLMADI

Muhammed Cham'ın çok yetenekli olduğunu gözeten Şenol Güneş ve Fatih Tekke, istikrar sorununun aşılamaması sebebiyle ayrılık kararı aldı. Esasen ise Trabzonspor'da, yeni 10 numara konusunda transfer çalışmaları başladı ve Fransa'nın Rennes Kulübü'nden Albert Gronbaek için temaslar gerçekleştirildi.

MUHAMMED CHAM VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 37 maça çıkan Muhammed Cham, 6 gol ve 12 asistlik kritik bir katkı sağlamıştı.