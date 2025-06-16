Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den sürpriz ayrılık: Trabzonspor'da yıldız ismin transferine izin çıktı!

Trabzonspor'da Şenol Güneş ve Fatih Tekke zirvesinden Muhammed Cham için ayrılık kararı çıktı. Trabzonspor için kadro planlamaları yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke, Muhammed Cham'ı transfer listesine koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den sürpriz ayrılık: Trabzonspor'da yıldız ismin transferine izin çıktı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 22:01

Trabzonspor'da Şenol Güneş ve Fatih Tekke tarafından Muhammed Cham için nihai karar verildi. Trabzonspor formasıyla inişli çıkışlı performanslar gösteren Muhammed Cham, Şenol Güneş ve Fatih Tekke'nin hemfikir olmasıyla birlikte transfer pazarına sunuldu.

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TEKKE İÇİN MUHAMMED CHAM AYRILIĞI

Trabzonspor'da Şenol Güneş döneminden bu yana tartışma konusu olan Muhammed Cham, Fatih Tekke'den de geçer not alamadı. Muhammed Cham konusunu özel bir görüşmeyle netleştiren Şenol Güneş ve Fatih Tekke, 24 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi. Halihazırda talipleri de olan Muhammed Cham, geçen yaz Clermont'tan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilmiş ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalanmıştı.

Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den sürpriz ayrılık: Trabzonspor'da yıldız ismin transferine izin çıktı!

ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TEKKE İÇİN YETENEK TEK BAŞINA YETERLİ OLMADI

Muhammed Cham'ın çok yetenekli olduğunu gözeten Şenol Güneş ve Fatih Tekke, istikrar sorununun aşılamaması sebebiyle ayrılık kararı aldı. Esasen ise Trabzonspor'da, yeni 10 numara konusunda transfer çalışmaları başladı ve Fransa'nın Rennes Kulübü'nden Albert Gronbaek için temaslar gerçekleştirildi.

Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den sürpriz ayrılık: Trabzonspor'da yıldız ismin transferine izin çıktı!

MUHAMMED CHAM VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 37 maça çıkan Muhammed Cham, 6 gol ve 12 asistlik kritik bir katkı sağlamıştı.

Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den sürpriz ayrılık: Trabzonspor'da yıldız ismin transferine izin çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

MUHAMMED CHAM'I EN ÇOK HANGİ KULÜP İSTİYOR?
Yunan temsilcisi AEK, Muhammed Cham için uzun zamandır planlamalar gerçekleştiriyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi: Trabzonspor'a dev teklif!
Fatih Terim'den istifa istendi: Al Shabab'ta kritik gelişme!
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#şenol güneş
#şenol güneş
#fatih tekke
#fatih tekke
#Transfer Haberleri
#Muhammed Cham
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.