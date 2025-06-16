Fatih Terim'den istifa istendi: Al Shabab'ta kritik gelişme!

Fatih Terim ve Al Shabab arasında flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, Fatih Terim ile yolları ayırmaya karar verdi.

Fatih Terim'in Al Shabab macerası sona eriyor. HT Spor'un haberine göre Al Shabab, Fatih Terim ile yolları ayırmaya karar verdi.

AL SHABAB'TA FATİH TERİM DÖNEMİ SONA ERİYOR

Al Shabab yönetimi, sözleşmesi devam eden Fatih Terim'in istifasını istedi. Halihazırda Al Shabab ile 1 yıl daha kontratı bulunan Fatih Terim, yönetimin kararıyla birlikte Suudi Arabistan'dan beklenenden daha erken ayrılacak. Son olarak ise Suudi Arabistan ekibinden kısa sürede resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

FATİH TERİM VE AL SHABAB PERFORMANSI

Fatih Terim, Al Shabab ile 23 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.74 puan ortalaması tutturdu.