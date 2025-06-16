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 | Burak Ayaydın

Gökhan Gönül resmen Süper Lig'e: Görüşmeler başladı!

Gökhan Gönül için Süper Lig süreci resmen başladı. Son olarak Ümit Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Gökhan Gönül, an itibarıyla Süper Lig ekipleri için listenin başında yer alıyor.

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Gökhan Gönül resmen Süper Lig'e: Görüşmeler başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 20:14

Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki sürecin ardından Süper Lig için hazırlanıyor. Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki felsefesiyle genel olarak beğeni toplayan Gökhan Gönül, an itibarıyla Süper Lig ekiplerinin toplantılarında tartışılan isim olmaya başladı.

Gökhan Gönül resmen Süper Lig'e: Görüşmeler başladı!

GÖKHAN GÖNÜL İÇİN SÜPER LİG'DE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Gökhan Gönül, Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki üst düzey futbolculuk yıllarının ardından antrenörlük sürecine geçiş yapmıştı. Akabinde ise Ümit Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe başlayan Gökhan Gönül, ilerleyen süreçte ise takımın teknik direktörü olmuş ve oyuna yaklaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Nihayetinde ise belirli bir tecrübe edindikten sonra kulüp çalıştırmayı düşünen Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılmıştı. Esasen ise tüm bu yaşananların üzerine, Süper Lig'de resmen Gökhan Gönül kritiği başladı! Halihazırda gelecek sezon Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Anadolu temsilcileri, Gökhan Gönül için araştırmalara başladı ve yöneticiler düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Gökhan Gönül resmen Süper Lig'e: Görüşmeler başladı!

GÖKHAN GÖNÜL ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN AYRILIRKEN TFF'DEN DE FARKLI PLANLAR VURGUSU GELMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır." denilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GÖKHAN GÖNÜL FUTBOL KARİYERİNİ HANGİ TAKIMDA NOKTALADI?
Eski futbolcu, son olarak Çaykur Rizespor forması giymişti.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Fenerbahçe Transferleri
#gökhan gönül
#imzayı atıyor
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