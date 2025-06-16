Gökhan Gönül resmen Süper Lig'e: Görüşmeler başladı!

Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki sürecin ardından Süper Lig için hazırlanıyor. Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki felsefesiyle genel olarak beğeni toplayan Gökhan Gönül, an itibarıyla Süper Lig ekiplerinin toplantılarında tartışılan isim olmaya başladı.

GÖKHAN GÖNÜL İÇİN SÜPER LİG'DE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Gökhan Gönül, Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki üst düzey futbolculuk yıllarının ardından antrenörlük sürecine geçiş yapmıştı. Akabinde ise Ümit Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe başlayan Gökhan Gönül, ilerleyen süreçte ise takımın teknik direktörü olmuş ve oyuna yaklaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Nihayetinde ise belirli bir tecrübe edindikten sonra kulüp çalıştırmayı düşünen Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılmıştı. Esasen ise tüm bu yaşananların üzerine, Süper Lig'de resmen Gökhan Gönül kritiği başladı! Halihazırda gelecek sezon Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Anadolu temsilcileri, Gökhan Gönül için araştırmalara başladı ve yöneticiler düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi.

GÖKHAN GÖNÜL ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN AYRILIRKEN TFF'DEN DE FARKLI PLANLAR VURGUSU GELMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır." denilmişti.