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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki! Başkan Ertuğrul Doğan'dan 'adalet' vurgusu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK tarafından verilen ve Tahkim Kurulu'nca onaylanan cezaya tepki gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı adalet göndermesinde bulunan başkan, 'cezayı göze almıştık' dedi.

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Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki! Başkan Ertuğrul Doğan'dan 'adalet' vurgusu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 14:47

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 46 günlük hak mahrumiyeti cezası hakkında açıklamalar yaptı. Yolundan dönmeyeceklerini ifade eden Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'na sert bir tepki gösterdi.

TRABZONSPOR'DA BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

"Futbolumuz yıllarca adaletsizliğin gölgesinde sınanmış, ayrıcalığın hüküm sürdüğü bir tiyatroya dönüştürülmüş, nice haklı mücadele, baskı ve anlamsız cezalarla bastırılmaya çalışılmıştır. Bizler, “Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için tehdittir.” sözünden hareketle haksızlığa sessiz kalmadan yolumuza devam ettik! Çünkü adaletsizlik; ödün verildikçe büyüyen, göz yumuldukça kök salan bir zehirdir. Ona boyun eğmek yalnızca bugünü değil, yarını da karanlığa mahkûm bırakmak anlamına gelir. Şu bir gerçek ki, en büyük dönüşümler en sert şekilde sınanan iradelerden doğmuştur. Haklı bir dava uğruna uğraş verenler zamanın kirli çarklarını adaletin yönüne çevirmeyi başarmışlardır. Çünkü adalet, onu savunmaktan korkmayanların ve dimdik duranların omuzlarında yükselir. Trabzonspor olarak, bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, Anadolu’nun tüm mazlum kulüpleri için de sürdürüyoruz! Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız. Bu mücadele yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davasıdır. Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz! Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez. Rahmetli Başkanımız Özkan Sümer’in dediği gibi, haksızlığı hiçbir zaman hak olarak görmedik, görmeyeceğiz! Haksızlığa karşı susmayacağız!"

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Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN BU SEZONDAKİ HEDEFİ NEDİR?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gidebilmek istiyor.
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#trabzonspor
#hakemler
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#Türkiye Futbol Federasyonu
#Spor
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