Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu

22 May 2024 16:07 - Güncelleme : 22 May 2024 16:12

Son dakika! Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırladı

Son dakika! Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırladı

3 günde 160'tan fazla deprem oldu halk sokağa döküldü

3 günde 160'tan fazla deprem oldu halk sokağa döküldü

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul’a gitti. Bordo-mavililerin 27 kişilik kamp kadrosu da açıklandı.

TRABZONSPOR KAFİLESİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

"Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Mislav Orsic, Trezeguet, Edin Visca, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan."