Trabzonspor'un borcu belli oldu! Bordo-mavililer duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un net borcu açıklandı. Konuyla ilgili bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 20:01

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un net borcu belli oldu. Bordo-mavililerin borç miktarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre kulübün net borcu belli oldu.
Trabzonspor'un 28 Şubat 2026 tarihi itibariyle net borcu 5.027 milyar TL olarak açıklandı.
Bu borç miktarında, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar ve enflasyon muhasebesi kaynaklı nakit çıkışı gerektirmeyen 2,4 milyar TL dikkate alındı.
Açıklamada ayrıca ilişkili taraf işlemlerinin netleştiği de belirtildi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibari ile net borcunun 5.027 milyar TL olduğu görülecektir" denildi.

https://x.com/Trabzonspor/status/2049875244274299251

