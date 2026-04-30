Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! "Ceza kabul edilemez niteliktedir"

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Fenerbahçe'den, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezayla ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, cezanın kabul edilemez olduğunu bildirirken cezanın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusunun yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!
Türkiye Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! "Ceza kabul edilemez niteliktedir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK, sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Fenerbahçe, verilen cezayı kabul edilemez nitelikte bulduğunu açıkladı.
Kulüp, henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirtti.
Fenerbahçe, kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yapacağını duyurdu.
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! "Ceza kabul edilemez niteliktedir"

FENERBAHÇE'DEN "CEZA KABUL EDİLEMEZ" AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, bahis eylemi nedeniyle PFDK'nin 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır. Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.

