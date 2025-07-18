Trabzonspor'un golcüsü İstanbul'da: Transfer tamamlandı!

Trabzonspor'da Denis Draguş ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinde beklentileri karşılayamayan Denis Draguş, an itibarıyla Eyüpspor'a kiralık olarak imza attı.

EYÜPSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Denis Draguș! ikas Eyüpspor’umuz, tecrübeli Rumen forvet Denis Draguș'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Denis Draguș’a Semt-i Mukaddes'e 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz."

ASBAŞKAN FATİH KULAKSIZ'DAN TRANSFER KRİTİĞİ

"Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Trabzonspor Kulübü'ne ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a, asbaşkan Zeyyat Kafkas'a ve başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'ya teşekkür ediyorum. Draguș Süper Lig'den tanıdığımız ligimizi de bilen önemli bir oyuncu. Aynı zamanda Romanya A Milli Takımı'nın da ilk 11 oyuncularından. Sezon sonu da Dünya Kupası'nda oynayacak dolayısıyla Draguș'un bize çok ciddi katkı vereceğini ve çok önemli bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Ayrıca kendisini de burada Dünya Kupası için en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyorum. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim."

DENIS DRAGUŞ'TAN İLK SÖZLER

"ikas Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen ilgi ve bu transferin gerçekleşmesi için harcanan çaba, burada olmamda büyük rol oynadı. ikas Eyüpspor, daha önce de sahada başarılı bir şekilde mücadele eden güçlü bir takım. Ben de kariyerimin bu yeni döneminde, ikas Eyüpspor’un başarısı için mücadele etmeye ve kulübümle birlikte yeni zaferler kazanmaya can atıyorum."