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Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 21:17

Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) kamuoyuyla paylaştı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Trabzonspor'un net borcu açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 21:17

, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını ’nda () açıkladı. Bordo-mavili kulüp, açıklamasında 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 2,9 milyar TL olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şirketin kısa ve uzun vadeli borçları ile mali tablolarında yer alan kalemlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, Sportif A.Ş.’nin konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağı ve 1,8 milyar TL tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı, nakit çıkışı oluşturmayacak işlemler dikkate alındığında, 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcun 2,9 milyar TL olduğu belirtildi.

KAMULAŞTIRMA ALACAĞI BORÇ HESABINDA DİKKATE ALINDI

Açıklamada, kamuoyunun da bildiği 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağının toplam borçlardan düşüldüğü ifade edildi. Böylece kulübün net borç hesabında söz konusu alacağın da dikkate alındığı vurgulandı.

Trabzonspor’un açıklamasında ayrıca, rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının ileriye dönük tüm tutarlarının da mevcut borç hesabına dahil edildiği kaydedildi.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#kap
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Sportif Aş
#Kamulaştırma Alacağı
#Spor
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