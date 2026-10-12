Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Bordo-mavili kulüp, açıklamasında 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 2,9 milyar TL olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şirketin kısa ve uzun vadeli borçları ile mali tablolarında yer alan kalemlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, Sportif A.Ş.’nin konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağı ve 1,8 milyar TL tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı, nakit çıkışı oluşturmayacak işlemler dikkate alındığında, 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcun 2,9 milyar TL olduğu belirtildi.

KAMULAŞTIRMA ALACAĞI BORÇ HESABINDA DİKKATE ALINDI

Açıklamada, kamuoyunun da bildiği 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağının toplam borçlardan düşüldüğü ifade edildi. Böylece kulübün net borç hesabında söz konusu alacağın da dikkate alındığı vurgulandı.

Trabzonspor’un açıklamasında ayrıca, rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının ileriye dönük tüm tutarlarının da mevcut borç hesabına dahil edildiği kaydedildi.