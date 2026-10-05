Trabzonspor’da Umut Nayir şoku: Sakatlık detayları belli oldu!

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İstanbul
Trabzonspor, Drogheda United mücadelesinde sakatlık talihsizliği yaşayan forvet oyuncusu Umut Nayir’in durumunu duyurdu. Karşılaşma sırasında hissettiği ağrı nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kalan başarılı futbolcunun sağlık durumu netlik kazandı.
Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, tecrübeli golcünün son durumu hakkında yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Sakatlığı nedeniyle tedavisine vakit kaybetmeden başlanan Umut Nayir’ın sahalara dönüş süresi, sağlık ekibinin uygulayacağı tedavi ve rehabilitasyon programının ardından netlik kazanacak.