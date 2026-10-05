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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:37

Trabzonspor’da Umut Nayir şoku: Sakatlık detayları belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un golcü ismi Umut Nayir, Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak kenara gelmişti. Yapılan detaylı kontrollerin ardından tecrübeli forvetin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir'den geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Trabzonspor’da Umut Nayir şoku: Sakatlık detayları belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:37

, Drogheda United mücadelesinde sakatlık talihsizliği yaşayan forvet oyuncusu ’in durumunu duyurdu. Karşılaşma sırasında hissettiği ağrı nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kalan başarılı futbolcunun sağlık durumu netlik kazandı.

Trabzonspor’da Umut Nayir şoku: Sakatlık detayları belli oldu!

MR SONUCU VE RESMİ AÇIKLAMA

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, tecrübeli golcünün son durumu hakkında yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Trabzonspor’da Umut Nayir şoku: Sakatlık detayları belli oldu!

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Sakatlığı nedeniyle tedavisine vakit kaybetmeden başlanan Umut Nayir’ın sahalara dönüş süresi, sağlık ekibinin uygulayacağı tedavi ve rehabilitasyon programının ardından netlik kazanacak.

Trabzonspor’da Umut Nayir şoku: Sakatlık detayları belli oldu!
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#trabzonspor
#Futbol
#umut nayir
#Ahmet Beşir
#Drogheda United
#Mr
#Spor
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