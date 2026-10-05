Türk futbolunda bir ilk: Arda Güler resmen tarihe geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

İspanya LaLiga'da mücadele eden futbolcuların bonservis ve piyasa değerlerinde son dönem güncellemeleri tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken milli yıldız Arda Güler, tarihi bir başarıya imza attı.

PİYASA DEĞERİNE 10 MİLYON EURO EKLENDİ

A Milli Takım'ın ve İspanyol devinin en önemli kozları arasında yer alan milli yıldız, değerini 10 milyon euro daha yukarı taşıdı. Yaşanan bu artışın ardından Arda Güler'in güncel piyasa değeri tam 100 milyon euro seviyesine ulaştı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

100 milyon euro barajını aşan 21 yaşındaki yıldız, futbol tarihinde bu bonservis değerine ulaşabilen ilk Türk futbolcu unvanını elde ederek kırılması güç bir rekora imza attı.

ENES ÜNAL'IN DEĞERİ DEĞİŞMEDİ

LaLiga'da Getafe formasıyla mücadele eden bir diğer milli futbolcu Enes Ünal'ın piyasa değerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak sabit kaldı.