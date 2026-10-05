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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:30

Türk futbolunda bir ilk: Arda Güler resmen tarihe geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

Futbol veri platformu Transfermarkt, İspanya LaLiga'daki oyuncuların piyasa değerlerini yeniden güncelledi. Real Madrid ve A Milli Takım'ın genç yeteneği Arda Güler, son değer artışıyla Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Türk futbolunda bir ilk: Arda Güler resmen tarihe geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:30

'da mücadele eden futbolcuların bonservis ve piyasa değerlerinde son dönem güncellemeleri tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken milli yıldız , tarihi bir başarıya imza attı.

Türk futbolunda bir ilk: Arda Güler resmen tarihe geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

PİYASA DEĞERİNE 10 MİLYON EURO EKLENDİ

A Milli Takım'ın ve İspanyol devinin en önemli kozları arasında yer alan milli yıldız, değerini 10 milyon euro daha yukarı taşıdı. Yaşanan bu artışın ardından Arda Güler'in güncel piyasa değeri tam 100 milyon euro seviyesine ulaştı.

Türk futbolunda bir ilk: Arda Güler resmen tarihe geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

100 milyon euro barajını aşan 21 yaşındaki yıldız, tarihinde bu bonservis değerine ulaşabilen ilk Türk futbolcu unvanını elde ederek kırılması güç bir rekora imza attı.

Türk futbolunda bir ilk: Arda Güler resmen tarihe geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

ENES ÜNAL'IN DEĞERİ DEĞİŞMEDİ

LaLiga'da Getafe formasıyla mücadele eden bir diğer milli futbolcu 'ın piyasa değerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak sabit kaldı.

Türk futbolunda bir ilk: Arda Güler resmen tarihe geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı
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#arda güler
#İspanya
#real madrid
#Futbol
#laliga
#enes ünal
#Spor
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