Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

22 Ocak 2025 19:29 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 19:31

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıklandı.

Türkiye​ Futbol​ Federasyonu Merkez Hakem​ Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Boluspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

13.30 Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Ali Özer

19.00 Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Süleyman Bahadır

26 Ocak Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Davut Dakul Çelik

13.30 MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK: Fatih Tokail

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK: Erdem Mertoğlu

19.00 Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar