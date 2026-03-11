Trendyol Süper Lig yayın gelirlerinde yeni dönem: 'Şampiyonlar Payı' tarihe karışıyor!

Kategoriler
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in ekonomik pastasındaki paylaşım adaletsizliğini gidermek adına tarihi bir adım attı. Yıllardır şampiyonluk sayısına göre sadece 6 kulübe dağıtılan "Şampiyonlar Payı", önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılıyor. Artık bu dev bütçe, ligdeki tüm takımlara eşit olarak paylaştırılacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce yayın gelirinin %11'ini oluşturan şampiyonluk bonusu, "katılım hakkı" (ayak bastı parası) havuzuna eklenecek. Böylece tüm kulüplere eşit dağıtılan pay oranı %37’den %48’e yükselecek. Bu değişiklik, özellikle Anadolu kulüplerinin kasasını dolduracak. Gelecek sezon her takımın, bu kalemden dolayı minimum 40 milyon TL ek gelir elde etmesi bekleniyor.
Yeni sezonla birlikte Süper Lig’de yayın gelirleri şu dört ana kıstasa göre pay edilecek:
Bu sezon son kez uygulanacak olan 718 milyon TL’lik (yaklaşık 14 milyon euro) şampiyonluk havuzunda, her bir şampiyonluk kupasının değeri 10,4 milyon TL olarak belirlendi. 69 sezonun şampiyonları bu sezon şu rakamları kasasına koyacak:
Galatasaray - 260 milyon lira (5,1 milyon euro)
Fenerbahçe - 197,6 milyon lira (3,8 milyon euro)
Beşiktaş - 166,4 milyon lira (3,2 milyon euro)
Trabzonspor - 72,8 milyon lira (1,4 milyon euro)
Bursaspor - 10,4 milyon lira (202 bin euro)
Başakşehir - 10,4 milyon lira (202 bin euro)
Anadolu kulüpleri en az 40'ar milyon lira daha kazanacak
2024 yılında 3 sezonluğuna 180 milyon dolar karşılığında ihale edilen yayın haklarında, ödemelerin yarısı sabit kur, yarısı güncel dolar kuru üzerinden yapılıyor. Gelecek sezon enflasyon farkı ve döviz hareketliliği ile birlikte toplam TL tutarının artması, kulüplerin alacağı "eşit payın" 40 milyon TL barajının da üzerine çıkmasını sağlayacak.