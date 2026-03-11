Menü Kapat
10°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Trendyol Süper Lig yayın gelirlerinde yeni dönem: 'Şampiyonlar Payı' tarihe karışıyor!

TFF, Süper Lig'de yıllardır uygulanan 'Şampiyonlar Payı' sistemini sonlandırıyor. Gelecek sezondan itibaren yayın gelirinin %11'lik dilimi tüm takımlara eşit dağıtılacak; Anadolu kulüplerinin kasasına şimdiden minimum 40'ar milyon liralık ek gelir müjdesi düştü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig yayın gelirlerinde yeni dönem: 'Şampiyonlar Payı' tarihe karışıyor!
Türkiye Federasyonu (), ’in ekonomik pastasındaki paylaşım adaletsizliğini gidermek adına tarihi bir adım attı. Yıllardır şampiyonluk sayısına göre sadece 6 kulübe dağıtılan "Şampiyonlar Payı", önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılıyor. Artık bu dev bütçe, ligdeki tüm takımlara eşit olarak paylaştırılacak.

Trendyol Süper Lig yayın gelirlerinde yeni dönem: 'Şampiyonlar Payı' tarihe karışıyor!

ANADOLU KULÜPLERİNE CAN SUYU

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce yayın gelirinin %11'ini oluşturan şampiyonluk bonusu, "katılım hakkı" (ayak bastı parası) havuzuna eklenecek. Böylece tüm kulüplere eşit dağıtılan pay oranı %37’den %48’e yükselecek. Bu değişiklik, özellikle Anadolu kulüplerinin kasasını dolduracak. Gelecek sezon her takımın, bu kalemden dolayı minimum 40 milyon TL ek gelir elde etmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig yayın gelirlerinde yeni dönem: 'Şampiyonlar Payı' tarihe karışıyor!

MEVCUT DAĞITIM SİSTEMİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Yeni sezonla birlikte Süper Lig’de yayın gelirleri şu dört ana kıstasa göre pay edilecek:

  • %48 Eşit Katılım Payı: Tüm takımlara eşit bölüştürülecek.
  • %46 Performans Payı: Galibiyet ve beraberlik sayısına göre ödenecek.
  • %6 Derece Payı: Ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara başarı sırasına göre verilecek.
  • %0 Şampiyonlar Payı: Artık dağıtılmayacak.
Trendyol Süper Lig yayın gelirlerinde yeni dönem: 'Şampiyonlar Payı' tarihe karışıyor!

KİM, NE KADAR ALACAK?

Bu sezon son kez uygulanacak olan 718 milyon TL’lik (yaklaşık 14 milyon euro) şampiyonluk havuzunda, her bir şampiyonluk kupasının değeri 10,4 milyon TL olarak belirlendi. 69 sezonun şampiyonları bu sezon şu rakamları kasasına koyacak:

Galatasaray - 260 milyon lira (5,1 milyon euro)

Fenerbahçe - 197,6 milyon lira (3,8 milyon euro)

Beşiktaş - 166,4 milyon lira (3,2 milyon euro)

Trabzonspor - 72,8 milyon lira (1,4 milyon euro)

Bursaspor - 10,4 milyon lira (202 bin euro)

Başakşehir - 10,4 milyon lira (202 bin euro)

Anadolu kulüpleri en az 40'ar milyon lira daha kazanacak

Trendyol Süper Lig yayın gelirlerinde yeni dönem: 'Şampiyonlar Payı' tarihe karışıyor!

180 MİLYON DOLARLIK İHALE VE ENFLASYON FARKI

2024 yılında 3 sezonluğuna 180 milyon dolar karşılığında ihale edilen yayın haklarında, ödemelerin yarısı sabit kur, yarısı güncel dolar kuru üzerinden yapılıyor. Gelecek sezon enflasyon farkı ve döviz hareketliliği ile birlikte toplam TL tutarının artması, kulüplerin alacağı "eşit payın" 40 milyon TL barajının da üzerine çıkmasını sağlayacak.

Trendyol Süper Lig yayın gelirlerinde yeni dönem: 'Şampiyonlar Payı' tarihe karışıyor!
