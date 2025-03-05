Trendyol Süper Lig'de şampiyonu belirlediler! Galatasaray Fenerbahçe sezon sonunda kaç puan olacak?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı oldukça heyecanlı bir hal aldı. Zira Fenerbahçe’nin, lider Galatasaray ile puan farkını 4’e düşürmesi şampiyonluk olasılıklarını da değiştirdi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig’in şampiyonunu ve küme düşecek takımları, yaptığı analizlerle belirledi. İşte ortaya çıkan tablo…

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0'la geçti ve puan farkını 4'e düşürdü.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Yapılan analizlere göre; Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımın 1 puan fark ile Galatasaray olduğu belirlendi.

İşte detaylı puan durumu:

Samsunspor: 62 Puan - 4. olarak bitirme ihtimali %60

Beşiktaş: 67 Puan - 3. olarak bitirme ihtimali %77

Fenerbahçe: 90 Puan - Şampiyonluk ihtimali %33.3

Galatasaray: 91 Puan - Şampiyonluk ihtimali %66.6