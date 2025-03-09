Tuncay Şanlı 3 puanla başladı! Gençlerbirliği'nin yenilmezlik serisini bitirdi

Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Ahlatcı Çorum FK, Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı siyahlıların, 2025 yılındaki yenilmezlik serisi sona erdi.

TUNCAY ŞANLI GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Ahlatcı Çorum FK, 4 maçlık galibiyet hasretini Tuncay Şanlı ile sona erdirdi. Şanlı'nın takımında goller 32. dakikada Atakan Akkaynak ve 53. dakikada Eren Karadağ'dan geldi. Ankara ekibi ise tek sayısını 71. dakikada Leo Gaucho ile buldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Oğuz Kağan Çalışır, Furkan Ulu

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Hanousek), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 71 Leo Gaucho), Adem Eren Kabak, Amilton, Joca (Dk. 56 Rahman Buğra Çağıran), Nalepa (Dk. 56 Ensar Kemaloğlu), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 86 Samed Onur)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Atila Turan (Dk. 76 Atakan Cangöz), Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Suat Kaya (Dk. 76 Catic), Atakan Akkaynak, Diniyev, Eren Karadağ (Dk. 66 Tunahan Ergül), Ali Akman (Dk. 72 Burak Süleyman)

Goller: Dk. 32 Atakan Akkaynak, Dk. 53 Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 71 Leo Gaucho (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 38 Diniyev, Dk. 70 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+3 Adem Eren Kabak, Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)