Tuncay Şanlı yeni imza atmıştı! Gelir gelmez sahaya indi

Trendyol 1. Lig takımı Çorum FK'de teknik direktörlük görevine yeni getirilen Tuncay Şanlı, takımla ilk antrenmanına hiç vakit kaybetmeden çıktı.

Çorum Şehir Stadı'ndaki idman öncesi kırmızı-siyahlı futbolcularla bir araya gelerek toplantı yapan Şanlı, Lig'in 29. haftasında deplasmanda Ankara kulübü Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, futbolculardan maça odaklanmalarını istedi.

"EN ÖNEMLİSİ SAYGI"

Futbolculardan "saygı" konusuna özen göstermelerini isteyen Şanlı, "Benim hayatımda en önemli noktalardan biri saygıdır. Karşılıklı saygı çerçevesinde işimiz daha kolay olur." dedi.

"KONSANTRE OLALIM"

Futbolun basit bir oyun olduğuna işaret eden Şanlı, "Bunu yapacak olan sizlersiniz. Biz her zaman yanınızda olacağız. Hata yapmaktan korkmayın. Bütün sorumluluk ben ve ekibime aittir. Siz sadece sahada işinizi yapın, gerisi kolay. Pazar günkü maça konsantre olalım." diye konuştu.

Şanlı ayrıca, futbolculardan antrenmanlarla ilgili istek ve önerilerini de sordu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Toplantının ardından Şanlı yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Tuncay Şanlı ile birlikte yardımcıları Serdar Kulbilge, Görkem Çalık, Berk Uzunhasan, Barış Kandak, Erdem Bali, İlhan Özer ve Berkay Özer de takımla çalışmalara başladı.