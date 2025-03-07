Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Tuncay Şanlı yeni imza atmıştı! Gelir gelmez sahaya indi

Trendyol 1. Lig takımı Çorum FK ile yeni sözleşme imzalayan Tuncay Şanlı, yeni takımıyla imzayı atar atmaz ilk antrenmanına çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tuncay Şanlı yeni imza atmıştı! Gelir gelmez sahaya indi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 20:22

Trendyol 1. Lig takımı Çorum FK'de teknik direktörlük görevine yeni getirilen Tuncay Şanlı, takımla ilk antrenmanına hiç vakit kaybetmeden çıktı.

Çorum Şehir Stadı'ndaki idman öncesi kırmızı-siyahlı futbolcularla bir araya gelerek toplantı yapan Şanlı, Lig'in 29. haftasında deplasmanda Ankara kulübü Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, futbolculardan maça odaklanmalarını istedi.

Tuncay Şanlı, Çorum FK ile anlaştı! İmza töreni bugün - Futbol - Spor Haberleri

"EN ÖNEMLİSİ SAYGI"

Futbolculardan "saygı" konusuna özen göstermelerini isteyen Şanlı, "Benim hayatımda en önemli noktalardan biri saygıdır. Karşılıklı saygı çerçevesinde işimiz daha kolay olur." dedi.

"KONSANTRE OLALIM"

Futbolun basit bir oyun olduğuna işaret eden Şanlı, "Bunu yapacak olan sizlersiniz. Biz her zaman yanınızda olacağız. Hata yapmaktan korkmayın. Bütün sorumluluk ben ve ekibime aittir. Siz sadece sahada işinizi yapın, gerisi kolay. Pazar günkü maça konsantre olalım." diye konuştu.

Şanlı ayrıca, futbolculardan antrenmanlarla ilgili istek ve önerilerini de sordu.

Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaştı - Spor Haberleri

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Toplantının ardından Şanlı yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Tuncay Şanlı ile birlikte yardımcıları Serdar Kulbilge, Görkem Çalık, Berk Uzunhasan, Barış Kandak, Erdem Bali, İlhan Özer ve Berkay Özer de takımla çalışmalara başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Roma'da Zeki Çelik'e övgüler! "Bizim için çok değerli"

Sıkça Sorulan Sorular

TUNCAY ŞANLI FENERBAHÇE'DEN NEREYE TRANSFER OLMUŞTU?
Yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılıp İngiliz Middlesbrough'a katılmıştı.
ETİKETLER
#Futbol Videoları
#çorum
#Çorum FK
#tuncay şanlı
#Tff 1. Lig
#Süper Ligi
#Maç Kadrosu
#çorumspor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.