Tuncay şanlı resmen anlaştı! İşte yeni takımı

Tuncay Şanlı için Ahlatcı Çorum FK tarafından resmi açıklama geldi. Teknik direktörlük kariyerine devam eden Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile anlaştı.

Tuncay Şanlı teknik direktörlük kariyerine Sakaryaspor ile başlamış ve iki kere çalıştırdığı yeşil siyahlı camiayı 2021-2022'de 1. Lig'e çıkarmıştı. Sakaryaspor sonrasındaki süreçte 2024-2025 sezonuna Ümraniyespor ile başlayan Şanlı, takımın başında çıktığı 14 maçta 19 puan toplamıştı. An itibarıyla ise eski futbolcu için yeni adres Ahlatcı Çorum FK oldu.

TUNCAY ŞANLI İÇİN KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ahlatcı Çorum FK, Tuncay Şanlı ile anlaştıklarını ve bugün saat 15.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleyeceklerini açıkladı. Son olarak da 1. Lig ekibi, Tuncay Şanlı hamlesi ile play-off etabına kalabilmeyi amaçlıyor.