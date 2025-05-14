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 | Emir Yücel

Türk Futbolunun ekonomik çöküşü: Süper Lig’den Amatör Lig’e düşüş ve yeniden doğuş hikayeleri

Türk futbolu, son yıllarda ekonomik krizlerin pençesinde savrulan kulüplerin dramatik düşüş hikayeleriyle sarsılıyor. Bir zamanlar Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında boy gösteren köklü kulüpler, art arda gelen küme düşmeler, FIFA’nın puan silme cezaları, oyuncu ayrılıkları ve transfer yasaklarıyla adeta eriyip gidiyor.MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Altay, Giresunspor ve Adanaspor gibi takımların üst üste alt liglere düşmesi, Türk futbolunun kanayan yarası haline geldi. Denizlispor ve Akhisarspor gibi bir dönemin parlak ekipleri ise Bölgesel Amatör Lig’in tozlu sahalarına kadar geriledi. Ancak umut ışığı da yok değil; Bursaspor, Eskişehirspor ve Kocaelispor gibi bazı kulüpler, zorlu günlerin ardından yeniden yükselişe geçerek taraftarlarına yeniden umut veriyor. İşte, Türk futbolunun ekonomik buhranlar gölgesindeki inişli çıkışlı hikayesi…

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Türk Futbolunun ekonomik çöküşü: Süper Lig’den Amatör Lig’e düşüş ve yeniden doğuş hikayeleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 13:56

Türkiye'de profesyonel liglerin 2024-2025 sezonlarında sonuna gelinirken, Trendyol Süper Lig'de perde 3 hafta sonra kapanacak. Küme düşen takımlarda en dikkat çekici husus ise lige veda eden takımların üst üste alt lige düşmeleri oluyor. Bu durum son olarak MKE Ankaragücü'nde yaşandı. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 40 puanla 17. olup küme düşerken, bu sezon da 1. Lig'de tutunamadı. Ankara ekibi son 3 maçını kazanmasına rağmen 48 puan ve averajla lige veda eden son takım oldu. Pandemide küme düşme hattında olan ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'düşme kaldırılması' kararıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor, 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti. Malatya ekibi bir sonraki sezon ise küme düştü. Yeni Malatyaspor, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrası hakları saklı kalarak ligden çekildi. Daha sonrasında ekonomik sıkıntılarla boğuşan Yeni Malatyaspor, genç oyuncularla devam eden sezonda üst üste alınan yenilgilerle Trendyol 1. Lig'in dibine demir attı. Sarı-siyahlılar, FIFA tarafından da ayrı dosyalardan puan silme cezası alırken, sezon sonuna kadar tüm maçlarda sahada yer aldı ve ligi -21 puanda kapattı.

Türk Futbolunun ekonomik çöküşü: Süper Lig’den Amatör Lig’e düşüş ve yeniden doğuş hikayeleri

ALTAY 3.LİG’E DÜŞTÜ

111 yıllık tarihi olan Altay, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'in ardından 4 sezonda 3. kez küme düştü. Siyah-beyazlılar, bu sezon Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 17. sırada tamamladı.

Türk Futbolunun ekonomik çöküşü: Süper Lig’den Amatör Lig’e düşüş ve yeniden doğuş hikayeleri

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'e veda eden Altay, böylelikle üst üste 2. kez küme düşmüş oldu. Tarihinde ikinci kez 3. Lig'e düşen Altay, daha önce 2015-2016 ve 2016-2017'de bu ligde yer almıştı. Sezon içerisinde FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1 dosyadan 6 puan cezası uygulanan İzmir ekibine, TFF Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle de 3 puan silme cezası verildi.

Türk Futbolunun ekonomik çöküşü: Süper Lig’den Amatör Lig’e düşüş ve yeniden doğuş hikayeleri

GİRESUNSPOR'DA EKONOMİK SORUNLAR

Seri düşüş yaşayan takımlardan biri de Giresunspor oldu. Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'e veda ederken, sonrasında yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı. Genç oyuncuların ağırlıklı olarak kadroda yer aldığı takım, 2024 yazında ise transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Yeşil-beyazlılar, bu sezon da Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer aldı. FIFA tarafından eski oyuncuları Marko Milinkovic'in alacaklarından dolayı açılan davada 1 dosyadan 6 puan silme cezasına çarptırılan Giresunspor'un, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından da lisans sürecindeki eksiklikler nedeniyle 3 puanı silindi. Böylelikle sezon içerisinde aldığı 1 galibiyet, 7 beraberlik sonrası 1 puanda kaldı.

ADANASPOR 17 YIL SONRA 2. LİG'DE

Trendyol 1. Lig'e bu sezon veda eden takımlardan biri de Adanaspor oldu. Turuncu-beyazlılar, sezonun son 10 maçının 9'unda sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 30 puanla lige tutunamadı. Adana ekibi, Yeni Malatyaspor ile benzer durumları yaşadı. 2019-2020 sezonunda alt sıralarda bitiren takım, 2023 yılında ise şehrin deprem felaketini yaşaması nedeniyle hakları saklı kaldı ve gelecek sezon da 1. Lig'de devam etti.

Türk Futbolunun ekonomik çöküşü: Süper Lig’den Amatör Lig’e düşüş ve yeniden doğuş hikayeleri

Adanaspor, üst üste 8 sezon kaldığı ligde bu sezon düşen 2. ekip oldu. Adana takımı, 2016-2017 sezonunda ise Süper Lig'de oynadı.

SÜPER LİG'DEN, AMATÖR LİG'E

Süper Lig'in yakın döneminde performansıyla dikkat çeken ancak günümüzde amatöre kadar gerileyen takımların sayısı da oldukça fazla. Bu duruma son olarak, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 30 maçta 21 puan toplayarak sezonu 15. bitiren ve Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor eklendi. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Akhisarspor için durumlar bu sezon da istediği gibi gitmedi. Manisa ekibi maddi nedenlerden ötürü ligden çekildi. 2012-2019 yılları arasında 7 sezon Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, birer kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Yeşil-siyahlılar, bu tarihten sonra 4 kez alt liglere düştü.
Son olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de yer alan Kardemir Karabükspor, kulübün ekonomik sorunları nedeniyle hızla düşüş yaşayan takımlardan oldu. Batı Karadeniz ekibi, 2022 yılında Bölgesel Amatör Lig'deyken de çekildi ve daha sonra kulübün kapısına kilit vuruldu. Türkiye'de profesyonel liglerin en üst liginde boy göstermesinin ardından küme düşen takımlardan Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu, Orduspor ve Kayseri Erciyesspor gibi kulüplerin de alt liglere gerilemesine engel olunamadı.

Türk Futbolunun ekonomik çöküşü: Süper Lig’den Amatör Lig’e düşüş ve yeniden doğuş hikayeleri

BURSASPOR VE ESKİŞEHİRSPOR GERİ DÖNÜŞ YOLUNDA

2006-2019 yılları arasında aralıksız Süper Lig'de olan ve 2010'da şampiyonluk yaşayarak, Süper Lig tarihinin 5. şampiyonu olan Bursaspor, 2025 yılında bu kez 3. Lig'de mutlu sona ulaştı. 2024'te düştüğü 3. Lig'de 1 sezon sonra ligi lider tamamlayan yeşil-beyazlılar, eski günlerini arıyor. Bursaspor, bu süreçte 3 sezon 1. Lig, 2 sezon da 2. Lig'de boy gösterdi. Bursaspor, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele verecek. 2023 yılında profesyonel liglere veda eden Eskişehirspor ise 2 sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer almasının ardından geri döndü. BAL 6. Grup'ta 67 puanla sezonu lider tamamlayan Eskişehir ekibi, 3. Lig'e yükseldi.

KOCAELİSPOR, AMATÖR LİG'DEN, SÜPER LİG'E ÇIKTI

Trendyol 1. Lig'i lider tamamlayan Kocaelispor ise 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. 2015 yılında Amatör Lig'de mücadele eden ve borçları nedeniyle kapanma noktasına gelen yeşil-siyahlı ekip, daha sonraki yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin maddi desteğiyle ayağa kalktı ve 2020 yılında 3. Lig, 2023'te 2. Lig'de şampiyonluklar yaşadı.

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