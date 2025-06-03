Türk takımlarının Avrupa yolu netleşti! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt giderken, Fenerbahçe eleme turlarından Devler Ligi'ne ulaşmayı hedefleyecek. Samsunspor ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. İşte takımlarımızın muhtemel rakipleri...

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu büyük bir heyecanla sona erdi. Ligin tamamlanmasıyla birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizin Avrupa'daki yol haritası da netleşti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor ve Beşiktaş'ın yer alacağı turnuvalarda, takımlarımızın muhtemel rakipleri ve torbaları belli oldu. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda eleme oynamadan doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

29 TAKIM NETLEŞTİ!

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 29 takım netleşirken, geriye kalan 7 takım ise eleme turlarından katılım sağlayacak. Her torbadan iki takımla oynayacak sarı-kırmızılılar için seri başı takımların turu geçtiği senaryoya göre torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olimpiyakos, Slavia Prag, Bodo Glimt, Marsilya,

4. TORBA: Kopenhag, Kızılyıldız, Monaco, Galatasaray, Ferencvaros, Celtic, Union SG, Athletic Bilbao, Newcastle

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turuna itibaren katılacak. Seri başı olmayan sarı-lacivertlilerin 3. turda 4 olası rakibi olacak.

Fenerbahçe'nin bu turdaki olası rakiplerinden üçü, Benfica, Club Brugge ve Feyenoord.

Bu üçlü dışında 2. eleme turundan başlayacak olan Rangers ve onunla eşleşen ekip yine sarı-lacivertlilerin rakibi olabilir. Bu rakipler ise, Rangers, Panathinaikos ve Servette Brann.

KONFERANS LİGİ GARANTİ!

Avrupa kupalarında olmayı garantileyen Samsunspor, eğer play-off etabında elenirse yolunaKonferans Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş ise UEFAAvrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak için 3 eleme turu oynaması gerekecek.

Siyah-beyazlıların 2., 3. ve play-off turunda benzer rakiplerler karşılaşacak. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

Shakhtar Donetsk, Braga, FC Midtjylland, Legia Varşova, Anderlecht, Partizan, Sheriff, Lugano

Beşiktaş, play-off öncesi elenirseKonferans Ligi'nde katılacak. Eğer daha erken elenirse Avrupa'ya veda edecek. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde ise seri başı olarak mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.