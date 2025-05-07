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 | Yusuf Özgür Bülbül

Türkiye Avusturya deplasmanında puan kaybetti!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EURO 2026 Elemeleri 7. Grup'taki beşinci maçında Avusturya'ya 34-29 skorla yenildi. Millilerimiz, gruptaki altıncı ve son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Almanya ile karşılaşacak.

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Türkiye Avusturya deplasmanında puan kaybetti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 21:17

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. maçında Avusturya ile Sivas'ta karşı karşıya geldi. 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle başladı. İlk yarı 19-14 Avusturya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Türkiye Avusturya deplasmanında puan kaybetti!

MAÇTAN 34-29 MAĞLUBİYETLE AYRILDI

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Avusturya oldu. Skoru elinde tutan konuk takım Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, ay-yıldızlılar maçtan 34-29 mağlubiyetle ayrıldı.

ay-yıldızlılar grubundaki 6. ve son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, THF Başkanı Mesut Çebi, Yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda spor sever mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

Türkiye Avusturya deplasmanında puan kaybetti!

Salon: Sivas Taha Akgül

Hakemler: Karim Gasmi, Raouf Gasmi (Fransa)

Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu, Sadık Emre Herseklioğlu, Ozan Erdoğan, Durmuş Ali Tınkır, Doruk Pehlivan, Enis Yatkın, Görkem Biçer, İlkan Keleşoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Danyel Kaya, Yunus Özmusul, Ediz Aktaş, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Ali Emre Babacan, Koray Ayar

Avusturya: Janko Bozovic, Jozsef Albek, Florian Kaiper, Sebastian Frimmel, Nemanja Belos, Lukas Herburger, Lukas Schweighofer, Nicolas Paulnsteiner, Eric Damböck, Tobias Wagner, Jakob Nigg, Elias Kofler, Lukas Hutecek, Franko Lastro, Michael Miskovez, Constantin Jarolim

İlk Yarı: 14-19

İki dakika cezası alanlar: Eyüp Arda Yıldız (Türkiye), Michael Miskovez (Avusturya)

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