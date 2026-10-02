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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:02

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İlk iki maçında Fransa ve İtalya karşısında istediği sonuçları alamayan Bizim Çocuklar, gruptaki ilk galibiyetini Belçika deplasmanında almak istiyor. Liege'de oynanacak kritik müsabaka öncesi kadro durumları, istatistikler ve muhtemel 11'ler netleşti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:02

A Kategorisi'nde mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün 'ya konuk oluyor. Fransa ve İtalya karşılaşmalarının ardından puan kayıplarına son vermek isteyen ay-yıldızlılar, Liege'de sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. 

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

BELÇİKA İLE 12. REKABET

A Milli Takımımız, tarihi boyunca Belçika ile 11 kez karşı karşıya geldi. 7'si resmi, 4'ü özel olmak üzere oynanan bu 11 müsabakada taraflar 3'er galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da büyük bir denge dikkat çekiyor; ay-yıldızlı ekibimizin attığı 17 gole, Belçika 18 golle cevap verdi.

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

İki takım son olarak 3 Haziran 2011 tarihinde 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika'da kozlarını paylaşmış ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

İŞTE SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN KADROLAR

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Emirhan Topçu, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Kerem, Barış.

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, Lukaku.

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

MİLLİ TAKIM 657. SINAVINA ÇIKIYOR

Tarihinde 367'si resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 656 maçı geride bırakan Kırmızı-Beyazlılar, bu süreçte 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 245 mağlubiyet ve 151 beraberlik aldı. Rakip fileleri 907 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 937 gol gördü.

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

VİNCENZO MONTELLA'NIN 39. MAÇ HEYECANI

A Milli Takım Teknik Direktörü , ay-yıldızlı kulübenin başında 39. sınavına çıkacak. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde daha önce 29'u resmi, 9'u özel 38 maça çıkan milliler; 21 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ HAMLELER

Milli takımda İtalya karşılaşmasında cezasını tamamlayan kaleci Uğurcan Çakır, teknik heyetin görev vermesi halinde eldivenleri devralabilecek. Öte yandan İtalya maçının ardından ayak parmağındaki ağrıları şiddetlenen Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. Sakatlık gelişmesi sonrası Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan genç yetenekler Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

BELÇİKA KULÜBESİNDE YENİ DÖNEM VE SÜPER LİG'DEN TANIDIK YÜZLER

2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında teknik direktör değişimine giden Belçika'da takımın başına Mark van Bommel getirildi. Rudi Garcia sonrası yeni bir yapılanmaya giren Belçika'nın kadrosunda Süper Lig takipçilerinin yakından tanıdığı Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ve Beşiktaş'ta mücadele eden Leandro Trossard bulunuyor.

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

DÜDÜK NORVEÇLİ HAKEM ROHİT SAGGİ'DE

Liege'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini Marius Hansen Grotta yürütecek. Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert, AVAR'da ise Norveçli Marius Lien oturacak.

Türkiye, Belçika deplasmanında galibiyet peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
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#Belçika
#Futbol
#vincenzo montella
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#Lıege
#Spor
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