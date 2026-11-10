Türkiye Belçika muhtemel 11! Milli maç kadroları belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Kasım ayındaki ilk sınavını Belçika karşısında verecek. Eylül ve ekim aylarında oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlılar, beşinci hafta mücadelesinde İzmir'de sahaya çıkacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Belçika maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı stat, yayın bilgileri, bilet fiyatları ve milli takımın aday kadrosu gündeme geldi. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği mücadelede iki takım da UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta puan mücadelesi verecek. Türkiye Belçika muhtemel 11 kimler var? İşte Türkiye Belçika karşılaşmasına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

MİLLİLER ULUSLAR LİGİ'NDE 5. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda ilk kez A Ligi'nde mücadele ettiği organizasyonda beşinci hafta karşılaşmasına çıkacak. A Ligi 1. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı ekip, eylül ve ekim aylarında Fransa, İtalya ve Belçika ile oynadığı maçlarda puan kazanamadı. Geride kalan karşılaşmaların ardından grupta puanı bulunmayan Türkiye, son sırada yer aldı. Millilerin rakipleri arasında bulunan Fransa 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, İtalya 7 puanla ikinci, Belçika ise 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye, Kasım ayındaki programında önce Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak, ardından Fransa deplasmanına çıkacak. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşması niteliğini taşıyan Fransa mücadelesi, 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı. Ay-yıldızlı ekip, Kasım ayındaki iki karşılaşmayla grup aşamasındaki maç takvimini tamamlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup beşinci hafta karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. A Milli Futbol Takımı'nın kendi sahasında oynayacağı karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli takımın Belçika karşısındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ATV ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecek.

İlk maçın 11'leri ve oyuncu puanları şöyleydi:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, müsabakada görev alacak hakemin de belli olduğu duyuruldu. Buna göre Türkiye-Belçika karşılaşmasını İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

İzmir'deki mücadeleyle birlikte Gürsel Aksel Stadyumu, A Milli Takım'ı üçüncü kez ağırlayacak. Göztepe'nin iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan statta daha önce 14 Haziran 2022 tarihinde Litvanya ile karşılaşan Türkiye, rakibini 2-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, 9 Eylül 2024 tarihinde İzlanda'yı da aynı statta 3-1 yenmişti.

Türkiye-Belçika karşılaşmasının biletleri de genel satışa çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre futbolseverler, müsabakanın biletlerini www.passo.com.tr internet adresi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek. Satışların, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olduğu belirtildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MUHTEMEL 11

Türkiye’nin maç kadrosu şöyledir:

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Muhtemel 11’ler ise şöyledir:

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Enes Ünal.

Belçika muhtemel 11: Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Mika Godts.