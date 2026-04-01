Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Dünya Kupası’nda hangi grupta ilk maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, kritik karşılaşmada Kosova ile mücadele etti ve 24 yıllık özlemini bitirdi. Deplasmanda oynanan bu zorlu karşılaşmayı kazanan milli ekip, doğrudan Dünya Kupası grup aşamasına katılma hakkı kazandı. Futbolseverler ise şimdiden Millilerin yer alacağı grubu ve rakiplerini araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye Dünya Kupası’nda hangi grupta ilk maçı ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.04.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
01.04.2026
saat ikonu 00:25

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final turunda deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup eden Türkiye, Dünya Kupası bileti aldı. Fadil Vokrri Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelede ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Orkun Kökçü’nün şutunda savunmaya çarpan topa kale önünde dokunan Kerem, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Türkiye, elde edilen bu sonuçla Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alacak. Peki Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki rakipleri kim, ilk karşılaşma ne zaman oynanacak?

Türkiye Dünya Kupası’nda hangi grupta ilk maçı ne zaman?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruplar şu şekilde belirlendi:

  • A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avrupa play-off D (Çekya-Danimarka)
  • B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa play-off A (Bosna Hersek-İtalya)
  • C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti
  • D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Türkiye
  • E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao
  • F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, İsveç
  • G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda
Türkiye Dünya Kupası’nda hangi grupta ilk maçı ne zaman?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası grup etabında şu karşılaşmalara çıkacak:

  • 13 Haziran 07.00 | Türkiye – Avustralya
  • 19 Haziran 07.00 | Türkiye – Paraguay
  • 25 Haziran 05.00 | Türkiye – ABD

Fikstür, ay-yıldızlıların Güney ve Kuzey Amerika ile Okyanusya temsilcileriyle karşılaşacağını ortaya koyuyor. Her mücadele, Dünya Kupası’ndaki yolculuk açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye Dünya Kupası’nda hangi grupta ilk maçı ne zaman?

Türkiye, grup aşamasını geçmesi halinde turnuvadaki sonraki turlar şu takvime göre oynanacak:

  • Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
  • Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
  • Çeyrek Final: 9 – 11 Temmuz 2026
  • Yarı Final: 14 – 15 Temmuz 2026
  • Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026
  • Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kosova Türkiye maç sonucu kaç kaç kazandık mı? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası’na katılacak mı?
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.