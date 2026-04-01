Türkiye Dünya Kupası’nda hangi grupta ilk maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final turunda deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup eden Türkiye, Dünya Kupası bileti aldı. Fadil Vokrri Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelede ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Orkun Kökçü’nün şutunda savunmaya çarpan topa kale önünde dokunan Kerem, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Türkiye, elde edilen bu sonuçla Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alacak. Peki Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki rakipleri kim, ilk karşılaşma ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruplar şu şekilde belirlendi:

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avrupa play-off D (Çekya-Danimarka)

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa play-off A (Bosna Hersek-İtalya)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Türkiye

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, İsveç

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası grup etabında şu karşılaşmalara çıkacak:

13 Haziran 07.00 | Türkiye – Avustralya

19 Haziran 07.00 | Türkiye – Paraguay

25 Haziran 05.00 | Türkiye – ABD

Fikstür, ay-yıldızlıların Güney ve Kuzey Amerika ile Okyanusya temsilcileriyle karşılaşacağını ortaya koyuyor. Her mücadele, Dünya Kupası’ndaki yolculuk açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye, grup aşamasını geçmesi halinde turnuvadaki sonraki turlar şu takvime göre oynanacak: