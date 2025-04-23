Türkiye Futbol Federasyonu deprem mesajı yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da gerçekleşen deprem için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. TFF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, iyi temennilerde bulunuldu.

İstanbul'da gerçekleşen 6.2'lik depremin ardından 'geçmiş olsun' mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak da kulüplerden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşım geldi.

TFF'DEN DEPREM MESAJI

"Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."