Türkiye - Galler maçı canlı anlatım

16 Kasım 2024 19:56 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 20:43

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. hafta maçında Türkiye ile Galler karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da..

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor'u ziyaret etti!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor'u ziyaret etti!

A Milli Futbol Takımı​, UEFA Uluslar Ligi​ B Ligi 4. Grup'un 5'inci haftasında Galler​'i konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

2'🚫Galler etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Thomas'ın vuruşunda Mert Müldür araya girdi ve topu kornere uzaklaştırdı.

6'🚫hızlı gelişen A Milli Futbol Takımı atağında sağ kanatta Yunus Akgün topla birlikte hareketlendikten sonra merkezdeki Arda Güler'e pasını aktardı. Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Darlow'da kaldı.

14'🚫kullanılan köşe vuruşunu Galler savunması istediği gibi uzaklaştıramadı. Kerem Aktürkoğlu topu düzelttikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

32'🚫Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Yunus Akgün kaleciyi geçemedi.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

MONTELLA 18. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella​ yönetiminde 18'inci maçına Galler karşısında çıkacak.Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı şu ana kadar oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

11'LER

Türkiye: Mert Günok​, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.

HAKEM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Juan Martinez Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alejandro Muniz Ruiz görev alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i konuk edeceği mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Kritik maçta VAR'da Alejandro Hernandez görev alacak. AVAR'da ise Guillermo Cuadra hazır bulunacak.