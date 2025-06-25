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 | Onur Kaya

Türkiye-Gürcistan maçının stadı belli oldu! 17 yıl sonra yeniden...

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda Gürcistan'ı konuk edeceği maçın oynanacağı stat belli oldu.

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Türkiye-Gürcistan maçının stadı belli oldu! 17 yıl sonra yeniden...
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 01:41

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanacağı stadyum resmen açıklandı.

GÜRCİSTAN MAÇI KOCAELİ'DE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye-Gürcistan maçının stadı belli oldu! 17 yıl sonra yeniden...

2018 yılında hizmete açılan stat, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak.

Türkiye-Gürcistan maçının stadı belli oldu! 17 yıl sonra yeniden...

17 YIL SONRA HEDEF İKİNCİ GALİBİYET

Milliler 17 yıl sonra yeniden Kocaeli'de maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Öte yandan milliler, Gürcistan karşılaşmasından önce, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI ELEME FİKSTÜRÜ

  • 04.09.2025 19:00 Gürcistan-Türkiye
  • 07.09.2025 21:45 Türkiye-İspanya
  • 11.10.2025 21:45 Bulgaristan-Türkiye
  • 14.10.2025 21:45 Türkiye-Gürcistan
  • 15.11.2025 20:00 Türkiye-Bulgaristan
  • 18.11.2025 22:45 İspanya-Türkiye
ETİKETLER
#türkiye
#kocaeli
#gürcistan
#a milli futbol takımı
#milli futbol takımı
#2026 Fifa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
#Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
#Spor
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