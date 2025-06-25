Türkiye-Gürcistan maçının stadı belli oldu! 17 yıl sonra yeniden...

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda Gürcistan'ı konuk edeceği maçın oynanacağı stat belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanacağı stadyum resmen açıklandı.

GÜRCİSTAN MAÇI KOCAELİ'DE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

2018 yılında hizmete açılan stat, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak.

17 YIL SONRA HEDEF İKİNCİ GALİBİYET

Milliler 17 yıl sonra yeniden Kocaeli'de maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan milliler, Gürcistan karşılaşmasından önce, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

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