Türkiye Kupası final takvimi açıklandı!

TFF, Türkiye Kupası'nda finalinin nerede oynanacağı resmen belli oldu.

2024-25 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum ve oynanacağı tarih belli oldu.

TFF yaptığı açıklamaya göre; Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası Finali, Eskişehirde Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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