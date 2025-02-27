Türkiye Kupası'nda kura çekim tarihi açıklandı!

İstanbul
TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi tarihinin yapılacağı gün belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.