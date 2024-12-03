Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuç! 3. Lig takımı Süper Lig takımını saf dışı bıraktı

03 Aralık 2024 23:18 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 23:20

3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor, Türkiye Kupası 4. Tur maçında Samsunspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek üst tura yükseldi.

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Türkiye Kupası​'nda beklenmedik bir galibiyet yaşandı. Trendyol Süper Lig​'de yoluna dolu dizgin devam eden Karadeniz​ temsilcisi Samsunspor​, evinde karşılaştığı 52 Orduspor'a diş geçiremedi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip 2-1 geriden gelerek 4-2'lik skorla galip geldi.

52 Orduspor bu zaferle birlikte güçlü rakibi Samsunspor'u Türkiye Kupası'nda saf dışı bırakırken adını 5. Tur'a yazdırmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşu kaleci Egeberk parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

11. dakikada Bilal Gülden'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Halil parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

16. dakikada seri çalımlarla ceza sahası önene kadar gelen Harun'un şutu 90'a gitti. 0-1

25. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Ercan, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köselere yolladı. 1-1

41. dakikada Muja'nın direkten dönen topunu tamamlayan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

47. dakikada Yusuf'un ara pasında ceza sahasında giren Harun'un şutunu kaleci Halil son anda çeldi.

60. dakikada sağ kanattan gelen topa iyi hareketlenen Ufuk Özcan'ın şutu direği sıyırarak auta çıktı.

79. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Yusuf Atasoy, meşin yuvarlağı ve kaleci Halil'i farklı köselere gönderdi. 2-2

96. dakikada Hüseyin'in sağdan ortasına iyi yükselen Yunus Emre Köse'nin kafa şutu filelere gitti. 2-3

105+2. dakikada sağdan gelen ortaya iyi hareketlenen Nevzat'ın rövaşatası filelerle buluştu. 2-4