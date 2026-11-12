Türkiye maçı hangi kanalda, spikeri kim? Türkiye Belçika maçını kim anlatıyor?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında Belçika'yı İzmir'de konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk dört maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye, Belçika karşısında kötü gidişata son vermek ve gruptaki ilk puanlarını kazanmak için mücadele edecek. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, milli takımın başında ilk sınavını verecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın programını, uydu üzerinden izleme seçeneklerini ve müsabakada görev alacak yayın ekibini merak ediyor. Türkiye Belçika maçını kim anlatıyor, spiker kim? Detaylar…

MİLLİLER SAHASINDA BELÇİKA'YI AĞIRLAYACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşılaşacak. İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grupta oynadığı ilk dört karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Deplasmanda Belçika karşısında 3-0'lık yenilgi yaşayan milliler, Bologna'da oynanan İtalya mücadelesini de 3-1 kaybetti. Böylece ilk dört maçını puansız tamamlayan Türkiye, Belçika karşısında hem rakibine karşı kendi sahasında mücadele edecek hem de gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Belçika karşılaşması, Yalçın'ın milli takımın başındaki ilk maçı olacak. Türkiye, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk sınavını İzmir'de verecek. Grubun diğer karşılaşmasında ise İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son maçını ise 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile oynayacak.

Türkiye'de karşılaşma öncesinde kadroyla ilgili gelişmeler de bulunuyor. İtalya maçında gördükleri kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, ceza sürelerini tamamladı. İki futbolcu Belçika karşılaşmasında forma giyebilecek. İtalya maçında kart gören Abdülkerim Bardakcı ise cezası nedeniyle Belçika mücadelesinde görev alamayacak.

Türkiye ile Belçika, bugünkü karşılaşmayla birlikte tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında bugüne kadar oynanan 12 maçın 8'i resmi, 4'ü ise özel karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Bu mücadelelerde Türkiye 3 galibiyet alırken Belçika 4 kez sahadan galip ayrıldı. Beş karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Türkiye 17 gol kaydederken Belçika'nın toplam gol sayısı 21 oldu. Karşılaşmaların 8'i Belçika'da, 4'ü ise Türkiye'de oynandı.

Maçın ilk 11'leri açıklandı:

Türkiye 11: Uğurcan, Oğuz, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.

Belçika 11: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

TÜRKİYE BELÇİKA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, uydu üzerinden de herhangi bir şifre olmadan takip edilebilecek. Futbolseverler, ATV'nin resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesi üzerinden de karşılaşmayı internet bağlantısıyla izleyebilecek. Böylece televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden canlı yayın seçeneği de bulunacak.

ATV'nin uydu üzerinden yayınlanan HD kanalını izlemek isteyenlerin uydu alıcılarına yeni frekans bilgilerini girmesi ve kanal taraması yapması gerekiyor. ATV'nin paylaşılan yeni uydu parametreleri arasında frekans 12207 MHz, sembol oranı 27500, FEC değeri 3/4 ve polarizasyon yatay (Horizontal) olarak yer alıyor. Modülasyon tipi ise DVB-S2 8PSK şeklinde belirtiliyor. Uydu alıcısında kanal araması yapacak kullanıcıların bu bilgileri ilgili alanlara girmesi gerekiyor.

Uydu alıcısında frekans güncellemesi yapmak için öncelikle kumandadaki MENÜ veya SETUP tuşuyla ana menüye girilmesi gerekiyor. Ardından cihazın marka ve modeline göre Kanal Arama, Manuel Arama, Kanal Ekleme veya El ile Arama seçeneklerinden uygun olanı seçilmeli. Açılan ekranda frekans alanına 12207, sembol oranı alanına 27500 yazılmalı. Polarizasyon seçeneği H, Horizontal veya Yatay olarak ayarlanmalı. FEC alanında ise 3/4 değeri seçilmeli. Bazı uydu alıcılarında FEC değerinin manuel olarak girilebileceği bir alan bulunmadığından bu cihazlarda söz konusu ayarın yapılmasına gerek bulunmuyor.

Son aşamada OK tuşuyla girilen uydu parametrelerinin kaydedilmesi ve Arama Başlat ya da TP Ara seçeneği üzerinden kanal taramasının başlatılması gerekiyor. Tarama işlemi tamamlandığında ATV'nin yeni bulunan kanalı uydu alıcısının kanal listesinin sonuna kaydedilecek. Böylece kullanıcılar ATV'nin HD yayınını yeni uydu değerleri üzerinden izleyebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR

Türkiye ile Belçika arasında oynanacak karşılaşmanın spikerliğini Ali Okancı yapacak. Mücadelenin canlı anlatımında Okancı'ya yorumlarıyla Ömer Üründül eşlik edecek. Maç öncesinde ve karşılaşmanın ardından gerçekleştirilecek röportajlarda ise Erdem Akbaş görev alacak.

TÜRKİYE BELÇİKA SPİKERİ ALİ OKANCI KİMDİR?

Deneyimli spor spikeri Ali Okancı, uzun yıllardır spor yayıncılığı alanında görev yapan isimler arasında bulunuyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Okancı, kariyeri boyunca TRT, Kanal 6, NTV Spor, Habertürk ve Kanal 24 gibi farklı medya kuruluşlarında çalıştı. Spor karşılaşmalarının anlatımında görev alan Okancı, televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital platformlardaki projeleriyle de çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Okancı, 22 Haziran 2026 tarihinde dokuz yıldır görev yaptığı beIN Sports'tan kendi isteğiyle ayrıldı. Bu ayrılığın ardından kariyerinde yeni bir döneme başlayan deneyimli spiker, 2026-2027 futbol sezonu itibarıyla A Spor ve ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası ile milli takım karşılaşmalarını anlatmaya başladı. Türkiye-Belçika karşılaşmasında da mikrofon başında olacak olan Okancı, milli maçın canlı anlatımını gerçekleştirecek.