Türkiye, Romanya'yı mağlup etti ve 2026 Dünya Kupası play-off etabında finale yükseldi. A Milli Takım'ın bu özel gecesinde, Tüpraş Stadyumu'nun birçok ünlü misafiri oldu.

HABERİN ÖZETİ Türkiye-Romanya maçını spor dünyasından pek çok isim stadyumda izledi! Türkiye, Romanya'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası play-off etabında finale yükselirken, maçı birçok ünlü isim de Tüpraş Stadyumu'ndan takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu stadyumdaydı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktörü Domenico Tedesco da milli takımı destekledi. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oğluyla birlikte maçı izledi. Romanyalı eski futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da İstanbul'daydı. Galatasaraylı Lucas Torreira da tribünde yerini aldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NI STADYUMDA DESTEKLEYEN İSİMLER

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve ev sahibi Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı, tribündeki yerlerini aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da zorlu maçı heyecanla takip etti.

Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktörü Domenico Tedesco, yine milli takım için stadyumdaydı.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Koç da oğluyla maçı izledi.

Romanyalı eski futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da tribündeydi.

Son olarak Galatasaraylı Lucas Torreira da milli coşkuyu yerinde hissedenler arasına katıldı.