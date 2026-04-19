Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Türkiye, Sinop'ta İsviçre ile berabere kaldı! Mücadele 1-1 sona erdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Sinop'ta İsviçre ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak grupta puanını 7'ye yükseltti.

Türkiye, Sinop'ta İsviçre ile berabere kaldı! Mücadele 1-1 sona erdi
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 00:30

Kadınlar 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Takımı, elemelerde B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Sinop'ta İsviçre'yi konuk etti.

Maçın 52. dakikasında İsviçre, Ana-Maria Crnogorcevic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Türkiye, 79. dakikada Selen Altunkulak'ın golüyle beraberliği yakaladı ve skor 1-1 oldu.
Türkiye Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, İsviçre'ye karşı ilk defa puan aldıklarını belirtti.
Maçın 37. dakikasında İsviçre, Nadine Riesen ile sağ taraftan etkili olmaya çalıştı. Riesen'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Schertenleib'ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

52. dakikada İsviçre 1-0 öne geçti. Ana-Maria Crnogorcevic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 64. dakikada Selen Altunkulak ile gole yaklaştı. Selen'in Altunkulak'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üsten auta gitti.

Ay-yıldızlılar, 66. dakikada Miray Cin ile rakip kalede etkili oldu. Hızlı gelişen atakta Miray Cin'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Livia Peng, topu kontrol etmeyi başardı.

Türkiye, karşılaşmanın 79. dakikasında beraberliği sağladı. Miray Cin'in ara pasında Selen Altunkulak, ceza sahasına girip kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Türkiye ile İsviçre, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

"TARİHTE KADIN MİLLİ TAKIMLARI OLARAK İSVİÇRE'YE KARŞI İLK DEFA PUAN ALDIK"

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takımı açısından çok kıymetli bir geceye şahitlik ettiklerini söyledi.

Necla Güngör Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istatistikler açısından bakıldığında ilk maça daha iyi verilere sahip olduklarını dile getirdi.

İsviçre takımının daha önce birçok uluslararası organizasyona katılmış bir ekip olduğunu vurgulayan Kıragası, "Atletik performans olarak bizim çok üstümüzde olan bir takım. O zaman iki devreyi farklı oynamamız gerektiğini fark ettik. İlk devrede oyunu tutan, daha sağlam bir savunmayla sahaya çıktık. İkinci devre hücum organizasyonlarımızı daha etkin kullanabileceğimiz şekilde oyuncularımızı sahaya sürdük. Son bölümde de arkayı beşleyip en azından skoru tutmak istedik. Çünkü çok fazla üstümüze gelmeye başlamışlardı. Böylelikle tarihte kadın milli takımları olarak İsviçre'ye karşı ilk defa puan aldık." ifadelerini kullandı.

Necla Güngör Kıragası, Sinop halkına mahcup olmadıkları için ayrı mutluluk yaşadıklarını belirterek, hep birlikte çok kıymetli bir geceye şahitlik ettiklerini kaydetti.

