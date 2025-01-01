Türkiye ve Almanya 19'luk yıldız futbolcunun peşinde! Mert Kömür milli takımını seçecek

01 Ocak 2025 20:13 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 20:22

Almanya U20 takımının ve Augsburg'un 10 numarası Mert Kömür için TFF yetkilileri harekete geçti. A Milli Takım'a kazandırılmak istenen futbolcu için Alman federasyonundan yetkililer de ikna peşinde olurken oyuncu için kader anı geldi. İşte Mert Kömür'ün özellikleri...

1860 Münih altyapısında yetişen ve daha sonra Augsburg'a transfer olan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri harekete geçti.

MİLLİ TAKIM YETKİLİLERİ MERT KÖMÜR İÇİN MESAİDE!

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 10 numara pozisyonunda oynayan genç yeteneğin A Milli Takım'a kazandırmak için TFF​ ve A Milli Takım yetkilileri oyuncu ve oyuncunun temsilcisi Cenk Melih Yazıcı ile temasa geçti.

MERT KÖMÜR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Augsburg​ takımına 1860 Münih altyapısından transfer olan ve orta saha mevkinde forma giyen Mert Kmür, 17 Temmuz 2005 tarihinde dünyaya geldi. 183 cm boyunda olan genç oyuncu Mert Kömür, her iki ayağını da kullanabilme yeteneğine sahip. Genç isim, başta 10 numara olmak üzere birçok bölgede oynarken ceza sahası dışından şut atma özelliğine de sahip.

Bu sezon Augsburg forması ile 7 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcunun Alman ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Mert Kömür'ün güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.