Harry Kane, Bundesliga tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu!

23 Kasım 2024 23:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 23:30

Bundesliga takımı Bayern Münih'te forma giyen İngiliz golcü futbolcu Harry Kane, lig tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

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Bayern Münih​'in Bundesliga​ 11. hafta maçında dün konuk ettiği Augsburg​'u 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Kane, Bundesliga'da forma giydiği 43 maçta 50 kez ağları havalandırdı.

Kane, Norveçli oyuncu Erling Haaland​'ın Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 50 maçta attığı 50 gol rekorunu kırdı.

Geçen sezonun başında Bayern Münih'e transfer olan Kane, Alman ekibindeki ilk sezonunda forma giydiği 32 lig maçında 36 gol kaydetmişti. İngiliz golcü, bu sezon ise 11 lig müsabakasında 14 gol attı.